UOA Development Bhd: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

UOA Development Bhd lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,04 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,040 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat UOA Development Bhd im vergangenen Quartal 221,2 Millionen MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 69,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UOA Development Bhd 130,2 Millionen MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at