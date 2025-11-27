UOA Development Bhd: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

UOA Development Bhd hat am 26.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 MYR gegenüber 0,020 MYR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 141,4 Millionen MYR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 217,3 Millionen MYR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at