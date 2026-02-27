27.02.2026 06:31:29

UOA Development Bhd verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UOA Development Bhd hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 MYR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UOA Development Bhd ein EPS von 0,050 MYR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 174,7 Millionen MYR in den Büchern – ein Minus von 25,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UOA Development Bhd 234,9 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,180 MYR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei UOA Development Bhd ein Gewinn pro Aktie von 0,110 MYR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 674,29 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte UOA Development Bhd einen Umsatz von 545,70 Millionen MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.at





