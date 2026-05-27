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27.05.2026 06:31:29
UOA Development Bhd verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
UOA Development Bhd stellte am 26.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 0,02 MYR gegenüber 0,030 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 113,9 Millionen MYR in den Büchern – ein Minus von 25,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UOA Development Bhd 152,1 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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