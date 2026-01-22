UOA Real Estate Investment Trust: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

UOA Real Estate Investment Trust lud am 21.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 MYR, nach 0,010 MYR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 32,6 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29,2 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,070 MYR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,050 MYR je Aktie erzielt worden.

UOA Real Estate Investment Trust hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 125,32 Millionen MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 111,37 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.

