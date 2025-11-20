|
UOA Real Estate Investment Trust: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
UOA Real Estate Investment Trust gab am 18.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 0,02 MYR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UOA Real Estate Investment Trust noch ein Gewinn pro Aktie von 1,55 MYR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UOA Real Estate Investment Trust im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 31,1 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 28,0 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
