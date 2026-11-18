UOA Real Estate Investment Trust lud am 17.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei UOA Real Estate Investment Trust ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 MYR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 33,7 Millionen MYR – das entspricht einem Zuwachs von 8,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,1 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at