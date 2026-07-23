UOA Real Estate Investment Trust stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

UOA Real Estate Investment Trust veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,02 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 35,3 Millionen MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,4 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at