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04.11.2026 00:21:31
UOB cuts 2026 margin guidance as funding costs rise; Q3 profit rebounds to S$1.25 billion
Its earnings growth is supported by record fee income driven by its wealth, cards and loan-related businessesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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