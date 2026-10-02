Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
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02.10.2026 13:45:09
UOB rolls out online booking for branch appointments
It says the service enables the bank to anticipate demand and prepare for each encounter with its customersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Booking Holdings
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29.09.26
|S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Booking von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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25.09.26
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25.09.26
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23.09.26
|Schwache Performance in New York: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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23.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag leichter (finanzen.at)
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23.09.26
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23.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schwächelt zum Start (finanzen.at)
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