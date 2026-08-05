05.08.2026 08:13:42

UOB to sell asset management arm to Allianz Global Investors for S$555 million, sharpen wealth advisory focus

The sale, which includes excess cash, is expected to generate a pre-tax gain of about S$330 million for the bankWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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