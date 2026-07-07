Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
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07.07.2026 03:37:34
UOBKH ‘Alpha Picks’ lag STI on SMID weakness in June; UIBREIT added for July
The Singapore portfolio falls 8.2% on an equal-weighted basis while the STI gains 2.6%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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