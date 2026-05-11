Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
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11.05.2026 02:17:27
UOBKH ‘Alpha Picks’ outperform STI in April; Oiltek in for May, Singtel out
The Singapore portfolio is up 5.2% month on month while the STI gains 0.6%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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