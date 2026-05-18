ComfortDelGro Corporation Aktie

ComfortDelGro Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CPPW / ISIN: US2003851027

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18.05.2026 06:54:48

UOBKH downgrades ComfortDelGro to ‘hold’ as Q1 earnings disappoint

The brokerage slashed its target price for the land transport operator by 15 per cent to S$1.54Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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