WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
27.01.2026 03:13:39
UOBKH forecasts STI to hit 5,400 by end-2026; bets on EQDP boost, banking giants
The call follows a strong performance in 2025, during which the STI rose 22.7%
