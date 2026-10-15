UOKI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

UOKI stellte am 14.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 23,78 JPY gegenüber -14,510 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,89 Prozent auf 2,39 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at