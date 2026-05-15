Nomad Holdings Aktie
WKN DE: A112D1 / ISIN: VGG6564A1057
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15.05.2026 12:51:58
UOL to buy out UOB stake in former Faber House for S$68 million amid Nomad Hotel rebuild
The new development will have a banking hall at its ground levelWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Nomad Holdings Ltd
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25.02.26
|Ausblick: Nomad legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)