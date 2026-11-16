Uoriki gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Uoriki hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,91 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 20,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Uoriki 10,33 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,33 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at