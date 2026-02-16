|
Uoriki präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Uoriki veröffentlichte am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 40,23 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 34,38 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uoriki im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,06 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 10,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
