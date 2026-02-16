Uoriki präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Uoriki veröffentlichte am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 40,23 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 34,38 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uoriki im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,06 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 10,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at