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17.08.2026 06:31:29
Uoriki präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Uoriki hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,08 JPY gegenüber 21,28 JPY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Uoriki 10,58 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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