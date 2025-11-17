Uoriki: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Uoriki hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 20,82 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 19,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,33 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

