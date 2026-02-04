Western Digital Aktie

Western Digital

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

04.02.2026 02:18:00

Up 1,500%, Should You Buy Sandisk Right Now?

In February 2025, Sandisk (NASDAQ: SNDK) spun off from Western Digital, becoming a stand-alone, public company for the second time. Since then, it has been the hottest stock in the S&P 500, up 1,500% through the end of January 2026.For investors who bought Sandisk shares early, it's been a lucrative ride that has made a lot of people a lot of money. For investors considering buying shares now, the decision gets a bit trickier after such a huge run in a short period. If you find yourself in the latter category, is now the time to get in? Well, let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
