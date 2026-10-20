Up 10% in the Last Two Weeks, Is Airbnb the Perfect Stock for Today's Market?

Airbnb (NASDAQ:ABNB) has mostly been a disappointment for investors after initially surging out of the gate in its 2020 IPO, but in 2026, the stock is finally gaining momentum.

The #1 home-sharing platform has delivered better-than-expected growth, solid margins, and it's leveraging AI to improve user satisfaction. Meanwhile, it is expanding its platform with expanded experiences and guest services offerings.

Over the last two weeks, the stock is up 9.4%, even as the S&P 500 has fallen 1.6%, as the chart below shows.

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