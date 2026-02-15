Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
16.02.2026 00:00:00
Up 131 YTD%, Should You Buy Sandisk Stock Right Now?
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock was a shooting star in 2025, rising a ridiculous 1,475% since it went public last February after spinning off of Western Digital.In 2026, as it approaches one year since going public on Feb. 24, it has already gained 131% year to date (YTD).What has driven this incredible surge, and can it possibly continue? Let's take a look to see if Sandisk stock is still a buy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
