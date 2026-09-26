Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
26.09.2026 19:34:00
Up 163% Year to Date, Is Western Digital Still a Buy?
This is an unusually opportune time for investors to buy high-flying tech companies like Western Digital (NASDAQ: WDC).
Western Digital spun off another highflier, Sandisk (NASDAQ: SNDK), back in 2025. While both specialize in data storage, Western Digital makes hard disk drives that are used to store massive amounts of data for long periods, while Sandisk makes solid-state and flash drives, which are used to store and quickly feed data to graphics processing units (GPUs) for ultrafast processing of AI workloads.
Thanks to surging demand for their wares from hyperscalers and others, both of these stocks have gone through the roof. They are major players in the memory and storage space, where demand is far outpacing supply, which gives these companies massive pricing power.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
24.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.09.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
24.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
22.09.26
|S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Western Digital-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.09.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
11.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Western Digital Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Western Digital Corp.
|400,15
|1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.