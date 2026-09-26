Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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26.09.2026 19:34:00

Up 163% Year to Date, Is Western Digital Still a Buy?

This is an unusually opportune time for investors to buy high-flying tech companies like Western Digital (NASDAQ: WDC).

Western Digital spun off another highflier, Sandisk (NASDAQ: SNDK), back in 2025. While both specialize in data storage, Western Digital makes hard disk drives that are used to store massive amounts of data for long periods, while Sandisk makes solid-state and flash drives, which are used to store and quickly feed data to graphics processing units (GPUs) for ultrafast processing of AI workloads.

Thanks to surging demand for their wares from hyperscalers and others, both of these stocks have gone through the roof. They are major players in the memory and storage space, where demand is far outpacing supply, which gives these companies massive pricing power.

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