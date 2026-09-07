Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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07.09.2026 17:17:00
Up 26% in 2026, Is Coca-Cola a Buy Near an All-Time High?
There's plenty of pop in shares of Coca-Cola (NYSE: KO) these days. The pop star is trading 26% higher this year, near the all-time high it notched two weeks ago.When a stock outpaces its fundamentals, it's only natural to wonder if it has gotten ahead of itself. Coca-Cola's trailing revenue and earnings have risen a modest 6% and 9% over the past two quarters. Is Coca-Cola stock about to go flat? I don't think so.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Coca-Cola Co.
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