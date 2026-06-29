Bloom Energy Aktie

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WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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29.06.2026 15:30:00

Up 275% This Year: Is It Too Late to Buy Bloom Energy Stock?

Bloom Energy's (NYSE: BE) stock has transformed from being an overlooked fuel cell company to one of the most closely watched artificial intelligence (AI)-driven power plays.Shares of the company are up nearly 275% so far in 2026, pushing the market capitalization to about $93 billion. This is a steep valuation for a company guiding for $3.4 billion to $3.8 billion in fiscal 2026 revenue.So the question is whether Bloom's AI power opportunity can justify its valuation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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