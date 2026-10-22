Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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22.10.2026 23:30:00
Up 3,700%, Should You Buy Sandisk Right Now?
The appreciation of Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock has been nothing short of phenomenal. Since its formal separation from Western Digital in February 2025, the stock has risen 3,700%, a feat unmatched by any large-cap stock over the same period.
Admittedly, no matter what its future holds, it is unlikely to repeat that growth within such a short time frame. However, history suggests that the chip stock is more likely to pull back than rise over time.
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