AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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09.06.2026 17:30:00

Up 300%, Is AMD Stock Still a Buy?

For tech sector investors, generative artificial intelligence (AI) has been the gift that keeps on giving, and chipmaker Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) has been among the biggest winners. But after seeing its shares soar by more than 300% over the last 12 months, can the stock maintain its bull run for much longer? Let's dig deeper to see what the coming months might have in store for this top AI hardware company.Large language models (LLMs) are generally trained and operated through vast data centers that house thousands of graphics processing units (GPUs) and specialized AI accelerator chips produced by companies like Advanced Micro Devices. And demand shows no signs of slowing. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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