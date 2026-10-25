Up 35%, How Long Can Coca-Cola Continue Crushing the S&P 500?

Coca-Cola (NYSE: KO) has delivered for investors this year. The stock has scored total returns of 35% since the beginning of the year. That is well above the 14% total return of the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), an unusual performance for a mature company accustomed to single-digit revenue growth.

As a result, Coca-Cola stock is having its best year since 1996. Still, even though its performance could continue, the stock's growth could face a roadblock in its archrival, PepsiCo. Here's how.

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