Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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25.10.2026 16:20:00
Up 35%, How Long Can Coca-Cola Continue Crushing the S&P 500?
Coca-Cola (NYSE: KO) has delivered for investors this year. The stock has scored total returns of 35% since the beginning of the year. That is well above the 14% total return of the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), an unusual performance for a mature company accustomed to single-digit revenue growth.
As a result, Coca-Cola stock is having its best year since 1996. Still, even though its performance could continue, the stock's growth could face a roadblock in its archrival, PepsiCo. Here's how.
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|UBS AG
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
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|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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