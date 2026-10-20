Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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20.10.2026 14:30:04

Up 35%, Should You Buy SpaceX Stock Right Now?

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) stock has made a major comeback after it fell earlier this year. The newly public company is up 35% from its August low as investor confidence grows. Is now the right time to buy?

SpaceX has been popular from the get-go. Actually, it gained popularity way before it went public, and fans found ways to invest in it even while it was private. The bigger question is why it fell in the first place. Even though it's up 35% since August, it's down almost 10% since its first-day closing price.

Image source: Getty Images.

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16.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 Tesla Neutral UBS AG
05.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
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Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
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