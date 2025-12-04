|
04.12.2025 01:28:54
Up 44% Since IPO: Why a Major Fund Just Made a $45 Million Bet on This Digital Health Stock
Connecticut-based fund Braidwell initiated a new stake in Hinge Health (NYSE:HNGE), adding 910,476 shares during the third quarter, an estimated $44.7 million position, according to a November 14 SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing published November 14, Braidwell established a new position in Hinge Health (NYSE:HNGE), acquiring 910,476 shares during the third quarter. The estimated value of the stake is $44.7 million based on the quarter-end price. Hinge Health did not appear in the fund’s previous quarterly disclosure.The new position in Hinge Health accounts for 1.8% of Braidwell's $2.5 billion in reportable U.S. equity assets under management as of September 30.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.