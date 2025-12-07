ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
07.12.2025 02:15:00
Up 59%, Should You Buy ASML Right Now?
This has been a great second half of the year for ASML (NASDAQ: ASML). The Dutch company plays a critical role in the production of high-end semiconductors, but the stock only rose 15% in the first six months of the year. However, the third and fourth quarters have been significantly different for ASML, which has flourished recently and is now up a solid 59% on the year. It's outpacing the S&P 500, as well as some of the most popular semiconductor stocks, such as Nvidia, Broadcom, and Taiwan Semiconductor. ASML's run helped propel it to a market capitalization of $428 billion and a position in the Top 25 of the world's largest publicly traded companies. Now trading around an all-time high, can ASML sustain this rally heading into 2026, or is this a case of a company getting a little too hot and ripe for a pullback? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu ASML NV
|01.12.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
