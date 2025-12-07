ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

07.12.2025 02:15:00

Up 59%, Should You Buy ASML Right Now?

This has been a great second half of the year for ASML (NASDAQ: ASML). The Dutch company plays a critical role in the production of high-end semiconductors, but the stock only rose 15% in the first six months of the year. However, the third and fourth quarters have been significantly different for ASML, which has flourished recently and is now up a solid 59% on the year. It's outpacing the S&P 500, as well as some of the most popular semiconductor stocks, such as Nvidia, Broadcom, and Taiwan Semiconductor. ASML's run helped propel it to a market capitalization of $428 billion and a position in the Top 25 of the world's largest publicly traded companies. Now trading around an all-time high, can ASML sustain this rally heading into 2026, or is this a case of a company getting a little too hot and ripe for a pullback? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu ASML NV

Analysen zu ASML NV

01.12.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
25.11.25 ASML NV Buy UBS AG
18.11.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 ASML NV Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

ASML Holding NV NY Registered Shs 940,00 -1,88% ASML Holding NV NY Registered Shs
ASML NV 944,70 -0,61% ASML NV

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:03 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
01:57 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.12.25 KW 49: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
