Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
01.02.2026 23:46:00
Up 826% in 10 Years, Is Netflix About to Make an $83 Billion Mistake?
In less than two decades, Netflix (NASDAQ: NFLX) went from a doubted industry innovator to a dominant force in the global media and entertainment landscape. Its shares reflect the monster success it has achieved, soaring 826% in the past decade (as of Jan. 28). But is Netflix about to make an $83 billion mistake?Image source: Netflix.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
