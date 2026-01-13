Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

13.01.2026 23:45:00

Up 948%, Should You Buy Sandisk Right Now?

Flash storage products company Sandisk (NASDAQ: SNDK) was spun off from digital storage giant Western Digital in February last year. The stock has shot up a stunning 948% since then, driven by the favorable dynamics of the memory market, where demand is exceeding supply due to artificial intelligence (AI) applications.Investors may now be wondering if it's a good idea to buy Sandisk following the phenomenal rally it has seen in less than a year. We will examine the company's growth potential and valuation to determine if this high-flying tech stock is worth buying in anticipation of further upside.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Western Digital Corp.

Analysen zu Western Digital Corp.

