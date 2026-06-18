Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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18.06.2026 14:11:00
Up Almost 50% From Its IPO Price, Could SpaceX Early Investors Sell 37% of Their Shares in August?
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) closed at $201.80 per share on Tuesday, June 16. That puts it 49.5% above its initial public offering (IPO) price of $135 per share.Here's why that's a significant milestone for SpaceX, and what it could mean for the growth stock after it reports second-quarter earnings.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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