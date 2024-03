UP Fintech A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

UP Fintech A veröffentlichte am 20.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

UP Fintech A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,007 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,029 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 70,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 63,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,210 USD. Im Vorjahr hatte UP Fintech A -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 272,51 Millionen USD – ein Plus von 20,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem UP Fintech A 225,37 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 226,49 Millionen USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at