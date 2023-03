UP Fintech A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

UP Fintech A veröffentlichte am 29.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Umsatzseitig standen 56,7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 8,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UP Fintech A 62,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,082 USD beziffert. Im Vorjahr hatte UP Fintech A 0,157 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 21,85 Prozent auf 264,49 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 206,70 Millionen USD gelegen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,036 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 213,46 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at