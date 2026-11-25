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25.11.2026 06:31:29
UP Fintech A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
UP Fintech A hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,290 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat UP Fintech A im vergangenen Quartal 173,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UP Fintech A 175,4 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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