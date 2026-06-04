UP Fintech A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

UP Fintech A hat sich am 02.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,15 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 122,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 155,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at