UP Fintech A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

UP Fintech A hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte UP Fintech A ebenfalls ein EPS von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

UP Fintech A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 182,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 139,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at