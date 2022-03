UP Fintech A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

UP Fintech A äußerte sich am 18.03.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,036 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das UP Fintech A ein Ergebnis je Aktie von 0,060 USD vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 62,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 47,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,094 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,111 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 264,49 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte UP Fintech A 138,50 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,175 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 241,55 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at