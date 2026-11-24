(RTTNews) - UP Fintech Holding Ltd. (TIGR), an online brokerage firm known as Tiger Brokers, Tuesday announced a decline in net income, while adjusted profit attributable to the UP Fintech in the third quarter was up 16.4 percent compared to the prior year.

As per the unaudited financial results, net income attributable was $46.4 million, lower than $53.8 million last year. Quarterly non-GAAP net income attributable to UP Fintech shareholders was $49.9 million. In the prior year, non-GAAP net income attributable to UP Fintech shareholders was $57 million.

Revenue for the quarter was $172.6 million, down 1.5 percent from $175.2 million last year.

The Company said it added 48,500 funded clients, up 48.9% quarter over quarter, while the year over year growth was 54.1 percent. Total funded clients increased 11.4% year over year to 1.364 million.

According to UP Fintech, the number of shares traded was lower and hence commissions declined 13.5 percent to $63.0 million from $72.9 million in the same quarter of last year. Financing service fees for the quarter were $2.9 million, an increase of 3.1% from $2.8 million in the same quarter of last year.

Interest income was $82.7 million, an increase of 12.9% from $73.2 million in the same quarter of last year. Other revenues were $24.0 million, a decrease of 8.5% from $26.3 million a year ago.

UP Fintech said that it has generated $24 million in investment banking and ESOP services revenue in the third quarter. The company completed 11 Hong Kong IPOs and co-led Longdian Wason's US IPO.

Assets managed under Hong Kong Type 9 license surged 262.5% year-over-year to $540 mln as wealth management demand accelerates. Mutual fund assets under custody rose 14.2% quarter-over-quarter amid market volatility.