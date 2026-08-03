Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
03.08.2026 10:02:00
Up Just 2% and Still Dominant: Is Amazon the 1 Growth Stock Worth Buying Right Now?
Amazon (NASDAQ: AMZN) has richly rewarded investors over the years. However, its more recent performance has left something to be desired.The shares gained 2.5% over the last three months through July 31. Large-cap stocks, as measured by the S&P 500 index, gained 3.9%. Amazon also trailed growth stocks, with the S&P 500 Growth index increasing 4.2%.Has the market underappreciated Amazon's growth prospects?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
31.07.26
|Amazon completes $50bn investment in OpenAI (Financial Times)
|
31.07.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
31.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
31.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones steigt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
31.07.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
31.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Amazon zündet nächstes Kursfeuerwerk - Apple sackt ab (dpa-AFX)
|
31.07.26
|Amazon-Aktie im Rally-Modus: Überraschend starke Quartalszahlen (finanzen.at)
|
31.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|240,05
|2,00%