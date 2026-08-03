Amazon Aktie

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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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03.08.2026 10:02:00

Up Just 2% and Still Dominant: Is Amazon the 1 Growth Stock Worth Buying Right Now?

Amazon (NASDAQ: AMZN) has richly rewarded investors over the years. However, its more recent performance has left something to be desired.The shares gained 2.5% over the last three months through July 31. Large-cap stocks, as measured by the S&P 500 index, gained 3.9%. Amazon also trailed growth stocks, with the S&P 500 Growth index increasing 4.2%.Has the market underappreciated Amazon's growth prospects?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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