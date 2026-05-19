NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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19.05.2026 03:11:00
Up More Than 400% in 1 Year, Is This Nvidia-Backed, Red-Hot AI Stock a Buy?
There's a corner of the artificial intelligence (AI) infrastructure trade that just keeps getting hotter -- and Nebius Group (NASDAQ: NBIS) is right in the middle of it. The Amsterdam-based AI cloud company has spent this past year stringing together one validating announcement after another, including a $2 billion strategic equity investment from chipmaker Nvidia (NASDAQ: NVDA) and multibillion-dollar capacity deals with two of the world's largest tech companies. After a blowout first-quarter report last week, shares are now up more than 400% over the last 12 months, trading near all-time highs.The underlying business is undeniably growing at a staggering rate. And the neocloud appears to be in the early innings of a multi-year build-out aimed at servicing surging AI demand. But after a run like this, the stock arguably already prices in a great deal of future success -- leaving little margin for error.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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18.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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18.05.26
|Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
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18.05.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt am Montagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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