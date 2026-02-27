Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070
27.02.2026 23:00:00
Up Nearly 300% Since 2025, Is Applied Digital Stock a Buy?
Applied Digital (NASDAQ: APLD) has been one of the best stock picks over the past year. It has risen nearly 300% since 2025 began, but it has sharply sold off over the past few weeks. Now, it's down nearly 30% from its all-time high established in January. Applied Digital has been a great stock to own over the past few months, but is now the time to buy? I think it could easily bounce back, especially once the market gets its appetite for artificial intelligence (AI) investing back.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
