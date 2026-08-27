Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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27.08.2026 22:18:00
Up Nearly 30% in August, Is SpaceX Stock Still a Buy?
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) stock has had a great run in August. After starting out strong following its June IPO, then pulling back sharply in July, it's on the rise again. If you had the foresight to pick up shares on Aug. 1, you're up by nearly 30%. That's an incredible run in a short time frame, and pushed it to around $138 per share -- just above its $135 IPO price, though still well below its first-day opening price of $150.But is the rally essentially over for now?Let's take a look at what caused SpaceX to rebound, and consider if it's still worth buying here.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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