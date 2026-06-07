Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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07.06.2026 19:00:00

Up Nearly 700% This Year, Is Sandisk Still Worth Buying?

If you invested in Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock at the start of 2026, you're a happy camper. It has risen nearly 700% since the start of the year, delivering gains that normally take decades to achieve. If you've missed out (like me), then you're obviously a bit disappointed, but these stocks aren't easy to pinpoint; otherwise, everyone would be enjoying massive gains.The question is, is there enough value left in Sandisk's stock to warrant investing in it right now? Let's take a look, as some of the tailwinds that drove it higher are still intensifying.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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