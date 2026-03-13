Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
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13.03.2026 14:15:00
Up Over 100% in 1 Year, Should You Buy Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Right Now?
While many big-name tech stocks have struggled to begin the year (none of the "Magnificent Seven" stocks are up year to date through market close on March 11), Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE: TSM) (TSMC) stands out as one that's continuing an impressive streak.The stock is up nearly 11% to start the year and up 107% in the past 12 months. With a market cap of over $1.8 trillion, is it too late to invest in TSMC, or is there still room for good growth? I believe the latter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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