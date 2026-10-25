CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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25.10.2026 19:42:00
Up Over 100% in 2026, Is CrowdStrike Still a Buy?
It has been an exceptional year for many stocks in the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) has risen by more than 100%, and it's still only the 19th-best-performing stock in 2026. There have been many years when a performance like that would've claimed the top spot.
But after that remarkable run-up, has the stock gotten too far ahead of itself, or is CrowdStrike still worth buying?
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